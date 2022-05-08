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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге неизвестный изнасиловал 14-летнюю девочку

В Петербурге неизвестный изнасиловал 14-летнюю девочку

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Опубликовал: Вадик Котов
0
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Полиция разыскивает преступника в спортивном костюме, который изнасиловал несовершеннолетнюю в Калининском районе.

Сегодня ночью к полицейским Калининского района Петербурга обратилась жительница дома 19 на Меньшиковском проспекте, которая сообщила о том, что во дворе дома неизвестный пытался изнасиловать девочку.

Прибывшие по адресу сотрудники полиции установили, что сегодня около 00 часов 15 минут возле дома 19 на  Меньшиковском проспекте неизвестный мужчина неславянской внешности в темной кофте и спортивных штанах «Найк» изнасиловал 14-летнюю жительницу этого дома, после чего с места происшествия скрылся.

Приняты меры к поиску педофила.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район насильник педофил
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