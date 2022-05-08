В Петербурге неизвестный изнасиловал 14-летнюю девочку

Сегодня ночью к полицейским Калининского района Петербурга обратилась жительница дома 19 на Меньшиковском проспекте, которая сообщила о том, что во дворе дома неизвестный пытался изнасиловать девочку.

Прибывшие по адресу сотрудники полиции установили, что сегодня около 00 часов 15 минут возле дома 19 на Меньшиковском проспекте неизвестный мужчина неславянской внешности в темной кофте и спортивных штанах «Найк» изнасиловал 14-летнюю жительницу этого дома, после чего с места происшествия скрылся.

Приняты меры к поиску педофила.