В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей

Вчера к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 73-летня женщина, которая сообщила, что 22 и 23 октября 2022 года ей на домашний телефон в квартире на проспекте Косыгина звонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился «финансистом инвестиционного банка» и под предлогом получение компенсации за приобретение ранее некачественных БАДов убедил пенсионерку перевести денежные средства.

Через офис банка на Индустриальном проспекте пенсионерка отправила на различные счета мошенников 1 198 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по татье 159 УК РФ (мошенничество).