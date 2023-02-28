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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двух мужчин за угон автомобиля

В Петербурге задержали двух мужчин за угон автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга задержала двух мужчин за угон автомобиля

Ночью 25 февраля возле дома 176 по Выборгскому шоссе прибыв на оформление ДТП сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Лада Ларгус» под управлением мужчины, 1992 года рождения, с пассажиром, 1990 года рождения. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

27 февраля к полицейским Выборгского района обратилась хозяйка автомобиля, 1958 года рождения с заявлением о пропаже автомобиля с улицы Михайловская дорога.

Оба мужчины, находившиеся в автомобиле «Лада Ларгус», задержаны.

В отношении подозреваемых составлены административные протоколы по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район угон автомобиль
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