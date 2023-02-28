В Ленобласти тушили иномарку на трассе

Вчера поздним вечером около 23 часов 25 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступил сигнал о возгорании автомобиля в районе поселка Сосново. На место выехали сотрудники дежурной смены 143 пожарной части противопожарной службы региона. По данным 47news, на подъезде к поселку загорелась легковой автомобиль "Mitsubishi". Автомашину уничтожило огнем по всей площади.

Около 23 часов 55 минут пожал был ликвидирован. На месте работали 8 спасателей, задействовав 2 единицы спецтехники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.