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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти тушили иномарку на трассе

В Ленобласти тушили иномарку на трассе

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Приозерском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства возгорания иномарки

Вчера поздним вечером около 23 часов 25 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступил сигнал о возгорании автомобиля в районе поселка Сосново. На место выехали сотрудники дежурной смены 143 пожарной части противопожарной службы региона. По данным 47news, на подъезде к поселку загорелась легковой автомобиль "Mitsubishi". Автомашину уничтожило огнем по всей площади.

Около 23 часов 55 минут пожал был ликвидирован. На месте работали 8 спасателей, задействовав 2 единицы спецтехники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район пожар автомобиль
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