На «Сортавале» тушили легковой автомобиль. Водитель погиб

Сегодня ночью около 00 часов 55 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на 42-м километре автотрассы "Сортавала". Полыхал легковой автомобиль.

На место происшествия выехали дежурные смены 94 и 104 пожарных частей. Горящий автомобиль тушили 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Огонь полностью ликвидирован в 02 часа 05 минут.

Как рассказали 47news полицейские, до прибытия пожарных очевидцы достали из автомобиля водителя. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть. Данные мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.