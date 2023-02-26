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Питерец.ру » Происшествия » В Ковалево двое мужчин в ходе конфликта рубили и резали друг друга

В Ковалево двое мужчин в ходе конфликта рубили и резали друг друга

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает детали конфликта во Всеволожском районе

Вечером 24 февраля к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области поступило сообщение от очевидца о разбросанных вещах, продуктах, следах крови рядом в поселке Ковалево недалеко от железнодорожной платформы.

Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку в лесу 58-летнего мужчину, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

25 февраля в отдел полиции поступила телефонограмма о госпитализации 59-летнего мужчины из СНТ «Ковалево» в тяжелом состоянии. Пострадавший пояснил, что 24 февраля он пошел за водой к железнодорожной станции, где малознакомый мужчина ударил его тяжелым предметом по голове. Защищаясь он взял нож из своего пакета с продуктами и ранил своего обидчика, после чего вызвал скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ножевое ранение
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