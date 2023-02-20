В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом

Вчера около 21 часа 30 минут на 110-м километре автодороги "Зеленогорск - Приморск - Выборг" столкнулись автомобили "Mercedes Benz E300" под управлением 38-летнего жителя Глебычево и "Saab 9000" с 28-летним водителем. Немецкий седан перед ДТП выехал на полосу встречного движения.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель "Сааба" и двое пассажиров: 37-летняя женщина и ребенок. Годовалый мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.

Водитель "Мерседеса" скончался на месте ДТП. Установлено, что с прошлого года мужчина 4 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В больницу доставили двоих пассажиров иномарки, мужчин 37 и 44 лет. Их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, погибшему ребенку в "Саабе" было восемь лет. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Сотрудники полиции провели осмотр места аварии, опросили очевидцев и направили материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.