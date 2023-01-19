У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы

Вчера поздним вечером около 22 часов на 20-м километре Гостилицкого шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области автомобиль "Skoda Rapid" выехала на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом Volvo под управлением 49-летнего жителя города Выборг. Следовавший за ним 55-летний водитель на грузовике той же марки применил экстренное торможение,автомашина ушла в неуправляемый занос, мужчина пытался съехать в кювет.

С легковушкой и большегрузами столкнулся микроавтобус "Форд Транзит" с 56-летним водителем. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Также погиб 47-летний пассажир микроавтобуса. С травмами в больницу увезли еще троих пассажиров "Форда". По предварительной информации, все они - граждане Китая и сотрудники филиала крупной строительной компании. Помощь врачей потребовалась также 43-летней женщине-водителю "Шкоды".

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции, проводится проверка.