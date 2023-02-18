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Питерец.ру » Происшествия » В Сертолово лжеводопроводчик «проверил» счетчики у пенсионерки за 280 тысяч рублей

В Сертолово лжеводопроводчик «проверил» счетчики у пенсионерки за 280 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Устанавливаются обстоятельства хищения крупной суммы из шкафа пожилой жительницы Всеволожского района Ленинградской области

Накануне вечером около 16 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области  обратилась 84-летняя жительница города Сертолово. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что тремя часами ранее к ней в квартиру на улице Заречной пришел неизвестный под предлогом проверки счетчиков воды. Сверившись с показаниями, он предложил сделать перерасчет и после оформления заявления выдал 6000 рублей.

Когда гость ушел, пенсионерка хватилась 280 тысяч рублей, которые лежали в шкафу. Визитера хозяйка описала как высокого европейца в темной куртке.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: 47News
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