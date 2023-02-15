В Петербурге адержали ранее судимого мужчину, вытолкнувшего в окно собственную мать

Вчера к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что из окна 4 этажа дома 48 по проспекту Ветеранов, из окна вытолкнули женщину.

Полицейские возле дома обнаружели женщину, 1966 года рождения, и передали её бригаде скорой помощи.

На месте происшествия задержан ранее судимый 36-летний сын потерпевшей с внешними признаками алкогольного опьянения. Находясь в гостях, он во время ссоры, выбросил из окна квартиры свою мать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).