В Петербурге «снятие порчи» обошлось пенсионерке в 400 000 рублей

Вчера к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 75-летняяя женщина с рассказом о краже 400 тысяч рублей. Деньги пропали из квартиры на улице Стойкости двумя днями ранее.

10 февраля пенсионерка пустила в свою квартиру незнакомку 55-60 лет, цыганской внешности, пообещавшую снять с нее «страшную смертельную порчу». Все происходило по отработанному «сценарию». Сначала «экстрасенс» потребовала принести все деньги, хранящиеся в доме, для «очистки». Завернув купюры в платок, кочевница стала что-то шептать и делать над узелком пассы руками. Потом приказала два дня не разворачивать сверток и ушла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.