В Ленобласти пенсионерке предложили бесплатные продукты, но оставили без денег

Накануне к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о квартирной краже в деревне Рынделево. 83-летняя пенсионерка рассказала, что днем ранее к ней в дверь на улице Железноводской постучала неизвестная. Она говорила что-то о бесплатных продуктах для престарелых. Когда женщина ушла, пожилая женщина обнаружила пропажу 60 тысяч рублей – деньги лежали в конверте в комнате.

По словам хозяйки квартиры, гостье на вид около 50 лет, высокая женщина была одета в темную длинную куртку, а на голове – темная шапка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УКРФ "Кража".