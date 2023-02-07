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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов

В Ленобласти задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Ленобласти задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов

В Ленинградской области в ночь с 5 на 6 февраля текущего года в полицию Гатчинского района поступило сообщение о том, что неизвестные совершили кражи из частных домов в садоводческом массиве «Новинка» и скрылись на двух автомобилях марки «Хендай».
Спустя час на 6 километре автодороги Мины – Новинка в районе деревни Веденская нарядом ДПС были остановлены подходящие по ориентировке иномарки, в салоне которых находились 5 граждан. При осмотре транспортных средств полицейские обнаружили в багажнике одного из них строительные инструменты и вещи.
Во время разбирательства и проверки документов трое из мужчин предприняли попытку убежать. Автоинспекторы задержали двоих правонарушителей на месте, однако одному всё же удалось скрыться в лесу.
Были организованы мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося лица. К поискам привлекли сотрудников уголовного розыска.
Около 10 часов 30 минут в лесополосе, расположенной у дороги между деревнями Веденская и Мины, оперативники увидели беглеца. Злоумышленник, держа в руке нож, распылил содержимое газового баллончика в сторону обнаружившего его правоохранителя и, выкрикивая угрозы, направился к нему.
В связи с игнорированием требований полицейского о прекращении противоправных действий сотрудник произвёл два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия и один выстрел – в сторону нападавшего, ранив его в ногу.
Стражи правопорядка оказали задержанному 33-летнему мужчине первую помощь и вызвали на место медицинских работников. В удовлетворительном состоянии он был доставлен в больницу, где его осмотрели врачи. Не получивший серьёзных травм правонарушитель передан в отдел полиции.
Подозреваемые – мужчины в возрасте от 28 до 41 лет, двое из которых являются гражданами сопредельного государства, а трое – иностранные граждане. Участники криминальной группы признались в совершении серии имущественных преступлений на территории Гатчинского района.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. В настоящее время с задержанными проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех возможных фактов их преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район кража
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