ента новостей

19:44
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
19:28
В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки
19:18
В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое
18:28
Выставка «Трактат о женщине женского пола»
18:26
Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»
18:23
В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных
18:18
В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины
18:18
«Можно подать рапорт о состоянии здоровья»: омбудсмен Агапитова о неправомерном призыве петербуржцев на фронт без медицинского обследования
15:04
Выставка «М. – СПб.»
12:36
В Ленобласти лже-сотрудники пенсионного фонда лишили пенсионерку накоплений
12:28
По факту ДТП с мотоциклистом на Каменноостровском проспекте возбуждено уголовное дело
12:23
В Ивангороде пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
12:16
В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку
22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
16:48
Сад Мариинского дворца закрывается на зимний период
16:47
Выставка «Сложное в простом»
16:46
В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в результате пожара
16:44
Отток специалистов IT-отрасли в Петербурге не мешает Беглову называть сектор приоритетным для города
15:06
На трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Пскова
13:42
Выставка «НЮансы»
12:45
В Петрушино на пепелище обнаружено сильно обгоревшее тело человека
12:39
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку почти на миллион рублей
12:35
В Петербурге пьяный мужчина попал в больницу после попытки прыгнуть с моста
12:08
Пенсионерка из Кудрово перевела аферистам 700 тысяч рублей
12:02
В Петербурге по горячим следам раскрыто похищение бизнесмена
11:57
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги и протаранила в кювете дорожный знак
11:20
Как обстоят дела с ковидом?
10:47
«Питер GO» признали лучшим
09:35
Когда завершится мобилизация
19:20
Выставка «Живопись»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое

В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое в поселке Шушары

Ночью 7 октября около 00 часов 54 минуты к полицейским поступило сообщение о том, что на автомойке в поселке Шушары, Московское шоссе дом 9, два человека, приехавшие на автомобиле «ВАЗ-2115», стреляли и украли деньги из кассы.

13 октября 2022 года опергруппой уголовного розыска, при содействии наряда ГИБДД на 668 км трассы М-11 в Пушкинском районе Петербурга был остановлен указанный автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, 1998 и 1995 г. У них изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Оба мужчины задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район Шушары разбойное нападение видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-07-2022, 11:36
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в разбое
21-08-2019, 11:57
В Красносельском районе задержаны двое мужчин совершивших разбойное нападение на супермаркет
28-04-2022, 10:54
В Шушарах задержали двоих мужчин, совершивших разбойное
30-09-2022, 15:11
В Пушкине задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на магазин
15-11-2017, 16:06
В Ленобласти задержаны разбойники
17-08-2022, 11:51
В отношении мужчины, стрелявшего в прохожего возбуждено уголовное дело

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
207
Вчера, 22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
0
115
Вчера, 11:57
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги и протаранила в кювете дорожный знак
0
147
14-10-2022, 19:17
В Ленобласти автобус с 45 пассажирами улетел в кювет
0
153
14-10-2022, 12:53
В Петербурге рейсовый автобус сбил пешехода
Наверх