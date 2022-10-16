В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое

Ночью 7 октября около 00 часов 54 минуты к полицейским поступило сообщение о том, что на автомойке в поселке Шушары, Московское шоссе дом 9, два человека, приехавшие на автомобиле «ВАЗ-2115», стреляли и украли деньги из кассы.

13 октября 2022 года опергруппой уголовного розыска, при содействии наряда ГИБДД на 668 км трассы М-11 в Пушкинском районе Петербурга был остановлен указанный автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, 1998 и 1995 г. У них изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Оба мужчины задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.