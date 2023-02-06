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Питерец.ру » Происшествия » В Сясьстрое задержали гражданина, угрожавшего убийством своей знакомой

В Сясьстрое задержали гражданина, угрожавшего убийством своей знакомой

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Сясьстрое сотрудники Росгвардии и полиции задержали гражданина, угрожавшего убийством своей знакомой

Вчера вечером около 19 часов 00 минут в городе Сясьстрой сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области совместно с участковым уполномоченным полиции в подъезде жилого дома на улице Бумажников был задержан ранее неоднократно судимый гражданин, избивший свою знакомую и угрожавший ей расправой.

Гражданка пригласила знакомого к себе в квартиру, где они начали распивать спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов в область головы, а затем схватил ее за шею и начал высказывать угрозы убийством.

Соседи, услышав женские крики о помощи, обратились в правоохранительные органы, после чего по данному адресу прибыли наряд Росгвардии и участковый уполномоченный полиции, задержавшие правонарушителя при попытке скрыться с места происшествия.

Задержанный был доставлен в 94 отдел полиции. Ранее указанный гражданин привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, грабеж, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, самоуправство, а также нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Источник: Росгвардия
Все по теме: Ленобласть Волховский район
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