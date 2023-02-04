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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина

В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина

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Опубликовал: Anton78
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Два легковых автомобиля столкнулись в Гатчинском районе Ленинградской области. В аварии пострадала женщина

Сегодня утром около 11 часов в деревне Новое Колено, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai и Ford.

Водитель Hyundai оказалась зажата в салоне. Прибывшие на место спасатели извлекли ее при помощи гидравлического инструмента. После чего пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи и госпитализирована.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что на месте происшествия работали 4 человека и 1 единица техники от дежурной смены 43 пожарно-спасательной части. Спасатели также произвели отключение автомобильного аккумулятора.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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