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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружили плантацию конопли

В Ленобласти обнаружили плантацию конопли

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Youtube
В Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела была обнаружена плантация конопли

В октябре 2021 года в 21:40 в квартиру дома по улице Ленина в городе Тосно  по сообщению о скандале прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Тогда, у 45-летнего хозяина квартиры было изъято 6,31 грамм метилэфедрона. Со слов мужчины наркотическое средство он приобрел в магазине, расположенном в теневом секторе сети «Интернет». По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ. В отношении мужчины была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

С 15 по 16 февраля в рамках расследования указанного уголовного дела в деревне Смердыня в частном доме сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тосненскому району совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у 32-летнего мужчины изъяли двадцать растений зеленого цвета, которые согласно проведенной экспертизе являются наркосодержащим растением «конопля», массой в 798,3 грамма. Мужчина доставлен в отдел полиции.  Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район наркотики
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