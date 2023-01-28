ента новостей

17:02
Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ
17:00
Более миллиона человек присоединились к памятным мероприятиям Волонтёров Победы, посвященным Блокаде Ленинграда
16:46
На КАД автомобиль BMW влетел в стоящую «Газель». Водитель погиб, пассажир в больнице
16:20
В Ленобласти на льду реки Невы обнаружено сильно обгоревшее тело
16:12
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3,2 миллиона рублей
16:09
Марш-пробег по «Дороге жизни»
16:01
Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментирования постов на тему «прямой линии» Беглова
11:56
В музее Госавтоинспекции Петербурга, свечу Памяти зажгли ребята и педагоги из ГБУДО «Центр «Ладога»»
11:53
В Петербурге открылась выставка «Особая награда»
11:50
В Ленобласти в ДТП с большегрузами погиб водитель из Поволжья
11:45
В Ленобласти в массовом ДТП погибла пассажирка микроавтобуса
11:44
В Гатчине сотрудники ГИБДД помогли родиться малышу
11:42
При Слуцком уровень симпатии к ЛДПР достиг 25% - ФОМ
10:29
Во что инвестировать в период нестабильности?
10:28
Нужны волонтеры на ПМЭФ
10:25
Топ продуктов для зимы
15:49
На территории Ломоносовского района прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда
15:28
В России появится новое молодежное движение «Вызов»
14:34
Здание Николаевского кавалерийского училища в Петербурге приспособят под школу
14:30
В РГИСИ станет возможно получить второе высшее образование бесплатно
14:27
Блогеры из новых российских территорий посетили СтудФест и блогерский Форум в Санкт-Петербурге
14:25
Ректору Корабелки вручили плотницкий топор
13:54
Чемезов сформировал надежное производство боеприпасов для СВО за 16 лет
12:08
Трамп против войны
11:20
Наличные снова востребованы
10:32
Где отдыхают с детьми
09:58
Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
09:56
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3,2 миллиона рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3,2 миллиона рублей

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Лжеадвокат выманила у петербургского пенсионера 3,2 миллиона рублей

В октябре 2022 года 85-летнему жителю Московского района Петербурга на городской телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась адвокатом Романовой. Незнакомка сообщила, что поможет старику вернуть 7 миллионов рублей, которые он вложил в фирму «Семейный достояние» в 2017 году.

За свою работу лжеадвокат попросила вознаграждение. В октябре-ноябре 2022 года, а также 17 января 2023 года в офисе на Пушкинской,13 пенсионер передал в общей сложности 3 201 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-11-2020, 11:36
В Петербурге пенсионер отдал аферистам 1,6 миллиона рублей
24-02-2022, 15:30
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей
10-01-2023, 10:17
В Петербурге пожилая врач перевела мошенникам 6,6 миллионов рублей
21-12-2021, 11:46
В Петербурге жертвой аферистов стала сотрудник ФСО
22-12-2021, 11:01
В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей
31-05-2021, 11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 16:46
На КАД автомобиль BMW влетел в стоящую «Газель». Водитель погиб, пассажир в больнице
0
94
Сегодня, 11:50
В Ленобласти в ДТП с большегрузами погиб водитель из Поволжья
0
101
Сегодня, 11:45
В Ленобласти в массовом ДТП погибла пассажирка микроавтобуса
0
178
Вчера, 09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
Наверх