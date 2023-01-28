В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3,2 миллиона рублей

В октябре 2022 года 85-летнему жителю Московского района Петербурга на городской телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась адвокатом Романовой. Незнакомка сообщила, что поможет старику вернуть 7 миллионов рублей, которые он вложил в фирму «Семейный достояние» в 2017 году.

За свою работу лжеадвокат попросила вознаграждение. В октябре-ноябре 2022 года, а также 17 января 2023 года в офисе на Пушкинской,13 пенсионер передал в общей сложности 3 201 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.