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Питерец.ру » Происшествия » На КАД произошло массовое ДТП с пострадавшими

На КАД произошло массовое ДТП с пострадавшими

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
47News
Шесть машин попали в ДТП на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области

Сегодня днем около 13 часов 30 минут на 79 километре внешнего участка КАД столкнулись два легковых автомобиля. Через некоторое время рядом произошло еще одно ДТП, участниками которого стали также три машины. Судя по видео опубликованному в соцсетях, разбиты Ford Kuga, Skoda Fabia, каршеринговая Kia, внедорожник Mitsubishi и Renault Duster.

Помощь врачей потребовалась четверым пострадавшим, сообщили 47news в ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего уточняют инспекторы ГИБДД.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" сообщили,что поврежденными автомобилями заняты вторая, третья и четвертая полосы КАД. На месте ДТП образовался затор протяженностью около километра.

Источник: 47News
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