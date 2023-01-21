На КАД произошло массовое ДТП с пострадавшими

Сегодня днем около 13 часов 30 минут на 79 километре внешнего участка КАД столкнулись два легковых автомобиля. Через некоторое время рядом произошло еще одно ДТП, участниками которого стали также три машины. Судя по видео опубликованному в соцсетях, разбиты Ford Kuga, Skoda Fabia, каршеринговая Kia, внедорожник Mitsubishi и Renault Duster.

Помощь врачей потребовалась четверым пострадавшим, сообщили 47news в ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего уточняют инспекторы ГИБДД.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" сообщили,что поврежденными автомобилями заняты вторая, третья и четвертая полосы КАД. На месте ДТП образовался затор протяженностью около километра.