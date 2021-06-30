В Петербурге большегруз врезался в отбойник на КАД

Сегодня , около 11 часов 45 минут на 44-м километре КАД в районе пересечения с Колтушским шоссе водитель грузовика, гружёного кирпичами, не справился с управлением выехал на встречку и врезался в барьерное ограждение. Груз рассыпался по проезжей части.

На месте аварии были частично заняты третья и четвертая полосы внешнего и внутреннего кольца КАД. На участке образовался затор протяженностью четыре километра в оба направления.

На место происшествия были направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий аварии.