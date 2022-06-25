На КАД произошло ДТП с участием трех иномарок

После тройного ДТП искореженные иномарки ночью заняли три полосы внешнего кольца во Всеволожском районе Ленинградской области. Одна из них совершила кульбит.

Как рассказали 47news в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", сегодня ночью около 3 часов 40 минут поступила информация о ДТП с участием трех машин на 34 километре внешнего участка кольцевой дороги. Одна из легковушек в результате аварии перевернулась.

Судя по опубликованным в соцсетях фотоснимкам, участниками дорожного происшествия стали автомобиль "Мерседес", автомашина такси "Фольксваген" и хэтчбек "Опель" с нанесенным на кузов рисунком-аэрографией. У этого авто оторвало бампер, а разбитое ветровое стекло открыло самодельную акустическую систему.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет, сообщили в ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.