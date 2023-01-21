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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход

В Петербурге после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход

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48
Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе Петербурга после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход

Вчера около 16 часов 10 минут возле дома 1/1 по улице Жукова в Калининском районе Петербурга автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 60-летнего мужчины не сумел вовремя затормозить и столкнулся в автомашиной «Форд Мондео» с казахстанскими номерами под управлением 21-летнего жителя Краснодарского края, которая остановилась для пропуска пешеходов.

От удара «Ниссана» автомобиль «Форд» наехал на 12-летнего мальчика, который в это время переходил дорогу.

Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район ДТП пострадавший пешеход подростки
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