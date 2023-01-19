В Ленобласти полицейские задержали похитителей электронных сигарет

8 января от 33-летнего продавца-кассира поступило сообщение, что в городе Выборг двое молодых людей разбили витрину в магазине и унесли товар.

Установлено, что двое неизвестных, находясь в кафе по улице Северная 6, в присутствии работника кафе разбили стекло витрины, похитили электронные сигареты на сумму 3 450 рублей и скрылись.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабёж).

Задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 21 года.

В отношении них избрана мера в виде обязательства о явке.