Под Сосновым Бором маршрутка вылетела в кювет

Сегодня около 13 часов на 7 километре автодороги "Форт Красная горка - Сосновый Бор" за деревней Коваши в кювет вылетел автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 403 "Сосновый Бор - станция метро Купчино". Автобус занесло в повороте и она боком выехала на встречку - до капота автомашины с регистратором оставалось всего ничего - маршрутка пролетела мимо.

Как рассказали в компании "БАРС-2", которая обслуживает маршрут, автобус выехал из Соснового Бора в 12:15. Пострадавших нет, пассажиры уехали на другом автобусе. Водитель сообщил, что уходил от столкновения.