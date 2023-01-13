В Ленобласти из часного дома воры вынесли снегоуборщик, пылесос, телевизор и даже чайник

Вчера днем к полицейским Волховского района Ленинграсдкой области обратился 47-летний гендиректор фирмы-производителя стройматериалов. Он сообщил, что неизвестный через окно забрался в его деревянный одноэтажный дом в деревне Рыбежно. Известно, что хозяин не появлялся там с ноября.

Добычей вора стали снегоуборщик "Honda", строительный пылесос, телевизор корейской марки и электрический чайник. Ущерб оценен примерно в 450 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).