В Лодейном Поле пенсионерка отдала лжеполицейскому 45 тысяч рублей

Накануне к полицейским города Лодейное Поле Ленобласти обратилась 72-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, которы представился сотрудником отдела внутренних дел. Он сообщил, что внук устроил ДТП и чтобы парень избежал ответственности, необходимо заплатить. Деньги надо будет передать курьеру. Как объяснил телефонный собеседник, ее ждали в машине с номером с двумя "тройками" около дома. Уже через 5 минут пенсионерка с деньгами была на улице. Дроп забрал наличку и уехал.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).