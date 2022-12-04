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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей

В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей

0
36
Опубликовал: Anton78
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На Парнасе пешехода дважды переехали две иномарки

Накануне утром возле дома 3 по 4-му Верхнему переулку неустановленный мужчина попал под колеса автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер» под управлением 48-летнего петербуржца. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся.

Через 20 минут на пострадавшего наехал автомобиль «Фольксваген Транспортер Т4», за рулём которого находился 40-летний мужчина, который также скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пешеход скончался.

Оба водителя позже сами явились в полицию для дачи показаний по факту происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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