В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей

Накануне утром возле дома 3 по 4-му Верхнему переулку неустановленный мужчина попал под колеса автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер» под управлением 48-летнего петербуржца. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся.

Через 20 минут на пострадавшего наехал автомобиль «Фольксваген Транспортер Т4», за рулём которого находился 40-летний мужчина, который также скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пешеход скончался.

Оба водителя позже сами явились в полицию для дачи показаний по факту происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.