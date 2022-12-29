В Невском районе задержан хулиган, стрелявший по двери парадной жилого дома

Накануне днем около 15 часов возле дома 142 на проспекте Обуховской Обороны, в Невском районе Петербурга неизвестный мужчина из припаркованного автомобиля произвел выстрел в дверь парадной дома, на сделанное ему местным жителем замечание продолжал стрелять.

Подозреваемого задержали возле дома 142 на проспекте Обуховской Обороны у припаркованного автомобиля «Киа-Рио» одной из каршеринговых компаний. У 29-летнего неработающего петербуржца изъяли пневматическую винтовку с коробкой с пульками.

В ходе личного досмотра у него обнаружили два пакетика с неизвестным веществом коричневого цвета, а также два шприца с жидкостью, которые направлены на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.