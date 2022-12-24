В Сосново 27-летняя уроженка Оренбурга обокрала пенсионерку

Вчера полицейскими была задержана 27-летняя уроженка Оренбурга. По предварительной информации, днем возле дома на улице Мичуринской в поселке Сосново, Приозерского района Ленинградской области она вытащила из сумки 74-летней пенсионерки кошелек. Добычей стали шесть тысяч рублей наличными.

Известно, что подозреваемая в последнее время жила в Гатчине и официально не трудоустроена, а в поле зрения полиции первый раз попала восемь лет назад.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.