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Питерец.ру » Происшествия » В Сосново 27-летняя уроженка Оренбурга обокрала пенсионерку

В Сосново 27-летняя уроженка Оренбурга обокрала пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Девушка с Урала задержана за кражу из сумки пенсионерки в Сосново

Вчера полицейскими была задержана 27-летняя уроженка Оренбурга. По предварительной информации, днем возле дома на улице Мичуринской в поселке Сосново, Приозерского района Ленинградской области она вытащила из сумки 74-летней пенсионерки кошелек. Добычей стали шесть тысяч рублей наличными.

Известно, что подозреваемая в последнее время жила в Гатчине и официально не трудоустроена, а в поле зрения полиции первый раз попала восемь лет назад.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район кража
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