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Питерец.ру » Происшествия » На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры

На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры

0
58
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
На КАД у Свердлова фура с аккуратным водителем из Белоруссии снесла пешехода

Вчера утром около 05 часов 30 минут на 56-м километре КАД, во Всеволожском районе Ленинградской области грузовой автомобиль "Скания" под управлением 53-летнего гражданина Белоруссии наехала на пешехода. Мужчина, на вид которому около 25 лет, пытался пересечь автотрассу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм он скончался на месте ДТП. Данные погибшего и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.

По данным ГИБДД, водитель из Белоруссии с начала года к административной ответственности за нарушения ПДД на территории России не привлекался.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район КАД ДТП пострадавший пешеход
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