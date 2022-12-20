На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры

Вчера утром около 05 часов 30 минут на 56-м километре КАД, во Всеволожском районе Ленинградской области грузовой автомобиль "Скания" под управлением 53-летнего гражданина Белоруссии наехала на пешехода. Мужчина, на вид которому около 25 лет, пытался пересечь автотрассу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм он скончался на месте ДТП. Данные погибшего и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.

По данным ГИБДД, водитель из Белоруссии с начала года к административной ответственности за нарушения ПДД на территории России не привлекался.