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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигрант пытался изнасиловать молодую женщину

В Петербурге мигрант пытался изнасиловать молодую женщину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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В центре Петербурга мигрант пытался изнасиловать молодую женщину. Преступлению помешал неравнодушный горожанин.

Накануне ранним утром около 05 часов 50 минут 58-летний житель дома на улице Декабристов услышал крики о помощи и увидел в окно, как неизвестный мужчина пытается изнасиловать женщину. Петербуржец выбежал на улицу и возле дома 40 попытался задержать насильника, но тот убежал.

Прибывшему наряду полиции 32-летняяя жертва рассказала, что во время прогулки, по указанному адресу неизвестный мужчина избил ее руками, после чего попытался изнасиловать.

Около 06 часов утра возле дома 56 по улице Декабристов полицейские по приметам задержали 31-летнего гражданина Таджикистана. В Россию иностранец прибыл летом 2022 года, срок миграционного учета истек 18 ноября. Проживает в хостеле возле Сенной площади.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование.

Мигранта задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район насильник мигранты
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