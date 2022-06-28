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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пытались изнасиловать 70-летнюю пенсионерку

В Ленобласти пытались изнасиловать 70-летнюю пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Пожилой сотруднице охраны гаражей пришлось отбиваться от молодого мужчины, внезапно возжелавшего секса.

Поздним вечером минувшего воскресенья к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение, что в селе Русско-Высоцкое, на территории гаражного кооператива, неизвестный пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку. На месте гражданами был задержан и передан патрульному наряду 44-летний гражданин РФ Жандамир Т., неработающий.

По информации полицейских, мужчина с восточным корнями в помещении контрольно-пропускного пункта гаражного кооператива, применив физическую силу, попытался изнасиловать женщину, которая работает там сторожем.

По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в камеру.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 2019 году мужчина был судим за угон.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район изнасилование насильник пенсионеры
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