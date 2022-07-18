В Петербурге задержан мужчина, отобравший деньги у мигранта

В минувшую пятницу к полицейским Выборгского района етербурга поступила информация о том, что около 02 часов 15 минут на 2 этаже общежития, расположенного на проспекте Луначарского, неизвестный, под угрозой ножа, похитил у 31-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран 5500 рублей и скрылся.

На следующий день, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 16 по улице Гончарной, за совершение данного преступления задержан 41-летний неработающий житель Ставропольского края.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.