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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, отобравший деньги у мигранта

В Петербурге задержан мужчина, отобравший деньги у мигранта

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга задержан гражданин, отобравший у мигранта деньги

В минувшую пятницу к полицейским Выборгского района етербурга поступила информация о том, что около 02 часов 15 минут на 2 этаже общежития, расположенного на проспекте Луначарского, неизвестный, под угрозой ножа, похитил у 31-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран 5500 рублей и скрылся.

На следующий день, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 16 по улице Гончарной, за совершение данного преступления задержан 41-летний неработающий житель Ставропольского края.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение
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