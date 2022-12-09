Полицейские провели обыска в администрации Кронштадта

Сегодня оперативники Главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий провели обыска в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и по местам проживания сотрудников администрации.

Полицейскими установлено, что 57-летняя начальник отдела закупок администрации Кронштадтского района, зная, что компания, с которой заключен государственный контракт по выполнению работ по реставрации чугунной ограды домов по улице Флотской в городе Кронштадт, не укладывается в сроки выполнения работ, 12 сентября 2019 года, выступая в качестве посредника в получении взятки, чиновница незаконно получила от представителя компании 150 000 рублей, для последующей их передачи в качестве взятки неустановленным должностным лицам из числа сотрудников администрации Кронштадтского района за подписание ими акта о приемке выполненных работ при условии неполного выполнения указанных работ, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, частью 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В ходе обыска изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. 57-летняя начальник отдела закупок администрации Кронштадтского района Марина Влайкова, 60-летний бывший директор службы заказчика администрации района Валерий Купцов и 41-летний учредитель ООО «Револис» Роман Никитин доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий и привлечения в качестве подозреваемых.