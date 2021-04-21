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Питерец.ру » Происшествия » Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП

Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП

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48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Массовое ДТП перекрыло проезд по Мурманскому шоссе в сторону Петербурга

Огромная пробка длиной в несколько километров образовался на Мурманском шоссе между Санкт-Петербургом и Разметелево. Причиной стало массовая авария.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15 часов поступила информация о ДТП на 19-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Данных о количестве участников пока нет. На видео с места аварии, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно две стоящие посреди дороги легковые машины и автобус, за ними — белый легковой автомобиль с разбитой передней частью, следом кроссовер, столкнувшийся с черным «Опелем», и затем на небольшом расстоянии другие машины.

По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону города тянется уже на 4 километра, начинаясь в Разметелево. В сторону области — тоже пробка на 3,8 километра, но не такая плотная.

Источник: Фонтанка.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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