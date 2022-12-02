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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве

В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве

Вчера сотрудниками уголовного розыска Главка при содействии отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержано руководство компании: 60-летний коммерческий директор и 55-летняя генеральный директор. Официальный бизнес компании – сдача в аренду коммерческой недвижимости в бизнес-центре на шоссе Революции. Однако, немалый доход приносила мошенническая схема: заключение договора аренды, в который вносилась некорректная информация о предмете договора. Через 1-2 года арендатор «выживался» из помещения по надуманным предлогам, не подписав акт передачи помещения собственнику. Через некоторое время подозреваемые заключали новый договор с другим арендатором, при этом вновь указывались неверные данные.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленников задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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