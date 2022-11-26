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Питерец.ру » Происшествия » Задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении жителя Ленобласти

Задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении жителя Ленобласти

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении жителя Ленинградской области

В полицию обратился житель поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области. С его слов, к нему домой для разрешения финансового спора приехали 3 знакомых – двое петербуржцев и житель Ленобласти. Договориться стороны конфликта не смогли, в связи с чем визитёры силой усадили потерпевшего в иномарку и отвезли в Петербург, где устроили ему своеобразную автомобильную «экскурсию» по улицам Северной столицы.

Находясь в машине, злоумышленники настойчиво убеждали мужчину отдать им якобы существующий денежный долг. В итоге, опасаясь за свою жизнь, потерпевший вынужденно согласился с доводами приятелей и передал им свою банковскую карту с пин-кодом. После чего те сняли со счёта заявителя 400 тысяч рублей, а его самого высадили у одного из домов по Наличной улице.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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