В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

К полицейским с заявлением обратился 45-летний житель деревни Даймищи Гатчинского района Ленобласти. Мужчина сообщил, что чудом сумел сбежать от злоумышленников, которые похитили его и несколько дней удерживали, требуя 1 миллион рублей якобы в счёт долга.

Оперативники восстановили картину произошедшего. В вечернее время злоумышленники приехали в деревню Даймище и заблокировали иномарку потерпевшего. Они избили мужчину, силой посадили в салон своего автомобиля и увезли в деревню Малые Калпаны, где закрыли в гараже.

После этого они наведались домой к потерпевшему, откуда похитили документы на квартиру, дом и автомобиль, травматический пистолет, бытовую технику и электроинструменты.

Затем потерпевшего стали принуждать продать дом и оплатить долг. Мужчину выпустили из гаража, чтобы он собирал необходимые документы, но уже вечером вновь наведались к нему домой, отвезли в город Гатчину и заперли в съёмной квартире на улице Хохлова. На следующий день потерпевший, воспользовавшись невнимательностью похитителей, сбежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении человека. В рамках оперативного сопровождения по уголовному делу оперативники Санкт-Петербурга провели масштабную операцию и задержали двоих жителей Гатчины 26 и 28 лет, а также 24-летнего жителя Санкт-Петербурга. Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемые мотивы похищения. По версии полиции, все участники имели отношение к незаконному обороту наркотиков на территории Гатчинского района Ленобласти, а конфликт произошёл из-за дележа доходов от этой противоправной деятельности.

В ходе операции полицейские вышли на сообщника задержанных – 54-летнего жителя деревни Пустошка Гатчинского района. В ходе обыска в его частном доме оперативники обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона. Изъято химическое оборудование, лабораторная посуда, реактивы, а также около 350 граммов мефедрона и почти 70 граммов гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный гражданин также задержан на основании статьи 91 УПК РФ.