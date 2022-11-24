В Петербурге задержан 23-летний житель Москвы за попытку обмануть пенсионерку

Вчера к полицейским обратилась 92-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что ей поступали звонки от неизвестного. Голос в трубке, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, пытался убедить ее перевести деньги на безопасные счета, продиктованные им, однако данные операции заявитель не совершила.

22 ноября 2022 года после очередного звонка неизвестного, пенсионерка находясь во дворе дома по месту жительства, следуя инструкциям звонившего, положила в салон прибывшей машины коробку с денежными средствами в сумме 12 000 рублей, после чего, автомобиль с места происшествия скрылся.

Спустя полчаса сотрудниками уголовного розыска на Орловском переулке, по подозрению в совершении данного преступления, задержан 23-летний житель города Москвы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.