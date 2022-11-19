В Приморском районе мошенники забрали у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей

Вчера утром на домашний телефон в квартире на Богатырском проспекте, 90-летней петербурженке позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Проходимец рассказал распространенную легенду про ДТП. Напугал пенсионерку историей про то, что якобы её сын виновен в ДТП и убедил женщину передать неизвестной посреднице 2 568 248 рублей.

За деньгами пришла невысокая женщина средних лет, в розовой куртке и темных брюках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).