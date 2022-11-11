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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников

В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников

0
58
Опубликовал: Вадик Котов
0
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В результате ДТП в Адмиралтейском районе пострадали два школьника

Накануне утром около 08 часов 20 минут возле дома 20 по Большой Подъяческой улице 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Микра», при въезде в арку дома совершила наезд на двух 12-летних учеников 6 класса, двигавшихся по тротуару.

В результате ДТП оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель «Ниссана» в 2022 году привлекалась к административной ответственности 5 раз.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район ДТП пострадавший пешеход
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