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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей

В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
Иностранец отлучился из машины, оставил огромную сумму в салоне. И не сразу заметил пропажу денег.

Вечером минувшего вторника 49-летний индивидуальный китайский предприниматель, подъехав к дому 73/5 по Московскому проспекту обнаружил пропажу денег. Деньги в сумме 15 миллионов рублей находились в автомобиле Lexus RX-350, оформленном на 25-летнюю дочь иностранца.
Бизнесмен рассказал, что 1 декабря около семи вечера делал остановку у дома 6 по улице Восстания и заходил в ТЦ «Невский Центр». При просмотре записей с камеры видеонаблюдения было установлено, что к автомашине подошел неизвестный, открыл дверь и что-то взял из салона.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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