В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей

Вечером минувшего вторника 49-летний индивидуальный китайский предприниматель, подъехав к дому 73/5 по Московскому проспекту обнаружил пропажу денег. Деньги в сумме 15 миллионов рублей находились в автомобиле Lexus RX-350, оформленном на 25-летнюю дочь иностранца.

Бизнесмен рассказал, что 1 декабря около семи вечера делал остановку у дома 6 по улице Восстания и заходил в ТЦ «Невский Центр». При просмотре записей с камеры видеонаблюдения было установлено, что к автомашине подошел неизвестный, открыл дверь и что-то взял из салона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.