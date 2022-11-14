Задержан «домушник», совершивший кражу из частного дома в Репино

Как сообщалось ранее, 8 ноября к полицейским Курортного района Петербурга обратился 61-летний генеральный директор мебельной фабрики, проживающий в коттеджном поселке в поселке Репино с заявлением о крупной краже из его трехэтажного таунхауса.

«Домушник» проник в его дом через балконную дверь, вскрыл сейф из которого похитил: 500 000 руб., 300 000 долларов США, 90 000 евро, 50 золотых монет стоимостью 40 000 руб., 30 золотых монет стоимостью 30 000 руб., ювелирных изделий на сумму 10 000 000 руб. Общий ущерб составил 37 167 800 руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейскими по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан, и в последствии полностью изобличен, ранее судимый 34-летний житель Ростовской области. Похищенное изъято.

Злоумышленник задержан в порядке статье 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности указанного лица к иным преступлениям.