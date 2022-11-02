В Кудрово дебошир сломал оборудование в подъезде дома

Вчера поздним вечером около 21 часа 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от консьержа дома 15 по Пражской улице в городе Кудрово о том, что неизвестный мужчина ломает оборудование и другие предметы в подъезде № 4.

Выехавшим на место происшествия нарядом полиции был задержан мужчина, 1985 г. рождения, который находился в алкогольном опьянении. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб причиненный управляющей компании устанавливается.