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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово дебошир сломал оборудование в подъезде дома

В Кудрово дебошир сломал оборудование в подъезде дома

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержан дебошир во Всеволожском районе Ленинградской области

Вчера поздним вечером около 21 часа 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от консьержа дома 15 по Пражской улице в городе Кудрово о том, что неизвестный мужчина ломает оборудование и другие предметы в подъезде № 4.

Выехавшим на место происшествия нарядом полиции был задержан мужчина, 1985 г. рождения, который находился в алкогольном опьянении. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб причиненный управляющей компании устанавливается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Кудрово хулиганство
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