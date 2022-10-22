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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине пенсионерка отдала псевдоброкерам 2,4 миллиона рублей

В Гатчине пенсионерка отдала псевдоброкерам 2,4 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Гатчинском районе Ленобласти пенсионерка отдала псевдоброкерам 2,4 миллиона рублей

Вчера около 10 часов 15 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 76-летняя жительница города Гатчина. Пожилая женщина рассказала, что в сентября нашла в сети рекламу дополнительного заработка с помощью инвестиций и связалась с представителями компании. По телефону ей посоветовали установить мобильное приложение. За пять дней пенсионерка положила на свой виртуальный инвестиционный счет около 2,4 миллиона рублей, но вернуть деньги не смогла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере"

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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