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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Гаврилово в жилом доме взорвался газ

В поселке Гаврилово в жилом доме взорвался газ

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Опубликовал: Anton78
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В поселке Гаврилово Выборгского района в жилом доме взорвался газ

Вчера вечером около 19 часов 20 минут супружеская пара, 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, возвращались домой. В подъезде своего дома 1 по Центральной улице поселка Гаврилово, Выборгского района Ленинградской области супруги почувствовали запах газа. Войти в квартиру на втором этаже у них сразу не получилось, поэтому мужчине пришлось выбить двери.

На кухне они обнаружили лежащим на газовой плите 20-летнего пасынка. Отчим стал приводит парня в чувство, а женщина открыла окна и включила свет на кухне. В результате произошел хлопок от накопившегося бытового газа, от которого на женщине загорелась одежда. В квартире выбиты три окна, по стене дома прошла трещина.

В больницу Выборга молодого человека доставили с ожогом дыхательных путей, в состоянии средней степени тяжести. Женщина госпитализирована с тяжелыми ожогами и находится в реанимации. Ее мужа привезли с термическим ожогом пальцев левой кисти, и после оказания медицинской помощи отпустили

Дом двухэтажный, кирпичный, имеет две парадные, 12 квартир, по 3 квартиры на этаже. Дом обесточен, газ отключен. Расселена только 2-я парадная, жильцы расселены у родственников. Других пострадавших нет.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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