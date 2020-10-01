В Ленобласти на пожаре погибла женщина

Вчера вечером, в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области сгорел частный дом площадью более 100 кв. метров. Строение вспыхнуло 30 сентября около 22 часов. С огнем боролись 12 пожарных. Тушение заняло более 1 часа.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», на пепелище были обнаружены биологические останки человека. Соседи пояснили, что в доме проживала 50-летняя хозяйка со свои сожителем.

40-летнего мужчину доставили в районную больницу с ожогом левого плеча, ожогом органов дыхания, резаными ранами предплечья и кисти. В тяжелом состоянии пациента поместили в реанимационное отделение.