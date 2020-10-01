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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на пожаре погибла женщина

В Ленобласти на пожаре погибла женщина

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77
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
В Гатчинском районе Ленинградской области унес жизнь женщины, а сожитель погибшей спасся и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вчера вечером, в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области сгорел частный дом площадью более 100 кв. метров. Строение вспыхнуло 30 сентября около 22 часов. С огнем боролись 12 пожарных. Тушение заняло более 1 часа.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», на пепелище были обнаружены биологические останки человека. Соседи пояснили, что в доме проживала 50-летняя хозяйка со свои сожителем.
40-летнего мужчину доставили в районную больницу с ожогом левого плеча, ожогом органов дыхания, резаными ранами предплечья и кисти. В тяжелом состоянии пациента поместили в реанимационное отделение.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район пожар обнаружение трупа
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