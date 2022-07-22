В Ленобласти обокрали пенсионерку

Вчера утром к полицейским Волосовского райрна Ленинградской области обратилась 74-летняя пожилая женщина. Пенсионерка сообщила стражам порядкао том, что несколькими часами ранее к ней в дом в деревне Волгово зашла незнакомая женщина. Она утверждала, что пришла купить домашнего молока. После ее ухода хозяйка обнаружила пропажу наличных и золотых украшений. Ущерб пенсионерка оценила в 65 тысяч рублей.

Гостью хозяйка описала как брюнетку с короткой стрижкой среднего возраста невысокого роста, носит очки, была одета в черную юбку и пиджак.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище).