В Петербурге 16-летняя девушка подверглась домогательствам

Сегодня ночью около 02 часов от консьержки дома на улице Шотмана, в Невском районе Петербурга поступило сообщение об избиении гостя одной из квартир. Прибывший на место наряд полиции обнаружил в квартире нетрезвых несовершеннолетних без родителей. Так, в жилище находились три девушки 13, 15 и 16-ти лет. Старшая из Невского района находится на домашнем обучении, ее подруга годом младше учится частной школе в Красносельском районе.

Установлено, что в отношении 16-летней девушки были совершены действия сексуального характера.

Полицейские задержали в квартире двух молодых людей, 21 и 23 лет. Старший ранее судим за кражу. Его сначала пришлось отправить в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами затылка и с алкогольной интоксикацией.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.