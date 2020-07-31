В центре Петербурга девушка выпала из окна во время селфи

Вчера поздно вечером, около 22 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о травмировании 17-летней девушки. Бригада скорой помощи была вызвана от 28-летним петербуржцем к расселенному дому 73 по улице Черняховского.

Пострадавшую жительницу Купчино отвезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, кататравмой и закрытой травмой грудной клетки, в тяжелом состоянии госпитализирована.

По предварительным данным, во время фотографирования девушка выпала из окна 4-го этажа.